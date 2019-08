Tchad : la mosquée Idriss Déby Itno inaugurée à N'Djamena

La mosquée Idriss Déby Itno, construite par le chef de l'Etat en hommage à sa défunte mère, est désormais ouverte au quartier Djambal Ngato, dans le 2ème arrondissement, près de l’aéroport international Hassan Djamouss de N’Djaména du côté sud-ouest.



Elle a été construite sur une superficie de 490 mètres carrés, avec deux étages. La mosquée peut contenir 4000 fidèles.



Avec ses quatre minarets, la mosquée comporte en son sein, une école coranique et des logements pour les imams. La construction a été assurée par l’entreprise HBC.



Un compartiment réservé exclusivement aux femmes a été également construit pour permettre à celles-ci d’effectuer leurs obligations religieuses.



Ce vendredi 9 août, un nombre important des fidèles musulmans s'est rendu à la mosquée Idriss Déby Itno pour la prière.



Le président du Conseil supérieur des affaires islamique, Dr Mahamat Khatir Issa et son équipe, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités étaient à cette 1ère prière inaugurale du vendredi.



Dans son prêche, le mufti Ahmat Annour Mahamat Al Helou, Imam de la Grande mosquée Roi Fayçal et 2ème vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, a salué l’initiative du Chef de l’Etat.



Il a invoqué la grâce du Tout-puissant pour que le président de la République puisse bénéficier des retombées de cet acte, avant d’inviter les fidèles musulmans à poser des actes similaires pour la grandeur de la religion du Prophète Mohammed, paix et bénédiction divine soit sur lui.