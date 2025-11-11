Tchad : la motivation des élèves : pourquoi certains perdent le goût d’apprendre ?

Autrefois, aller à l’école était un privilège. Aujourd’hui, même si les écoles se sont multipliées, beaucoup d’élèves ne trouvent plus le plaisir d’apprendre. Certains traînent les pieds le matin, d’autres rêvent pendant les cours. Les enseignants, eux, s’interrogent : pourquoi les élèves perdent-ils le goût d’apprendre ?



Des causes multiples

Les raisons varient selon les jeunes. Pour beaucoup, le manque de moyens joue un rôle important. « Parfois, je viens à l’école sans avoir déjeuné. Comment veux-tu que je sois concentré ? », confie Moussa, élève en classe de 4ᵉ. D’autres évoquent le manque de soutien à la maison, ou la pression des parents qui ne comprennent pas toujours leurs difficultés.

« Quand je ramène une mauvaise note, on me crie dessus au lieu de m’aider. Alors à la longue, j’ai perdu l’envie », raconte Mariam. Certains élèves se sentent aussi découragés par des programmes scolaires trop théoriques, déconnectés de la réalité.



Le rôle des enseignants

Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la motivation. Leur attitude, leur pédagogie et leur relation avec les élèves peuvent tout changer. « Quand un prof t’encourage, même si tu n’es pas le meilleur, tu veux progresser », dit Safia, élève en seconde. Mais beaucoup d’enseignants reconnaissent eux aussi être fatigués.



« Les classes sont surchargées, le matériel manque, et parfois on ne se sent pas soutenus », confie M. Mahamat, enseignant cours en français. La démotivation des élèves est donc aussi le reflet d’un système éducatif en difficulté. La société actuelle valorise davantage la réussite rapide que l’effort. Les réseaux sociaux montrent des jeunes « qui réussissent » sans études, ce qui brouille les repères.



« Quand tu vois des influenceurs gagner de l’argent sans aller à l’école, tu te dis : à quoi bon étudier ? », admet Abakar, élève de terminale. Pour redonner du sens, il faut reconnecter l’école avec la vie réelle : montrer que l’éducation ouvre des portes, pas seulement à l’emploi, mais aussi à la liberté et à la dignité.



Comment redonner le goût d’apprendre ?

Pour motiver les élèves, il faut écouter leurs besoins, rendre les cours plus vivants et encourager la participation. Les projets pratiques, les activités de groupe et l’usage intelligent des technologies peuvent raviver leur curiosité. « Quand on fait des exposés ou des jeux éducatifs, tout le monde participe. On apprend sans s’ennuyer », témoigne Kaltouma, élève de 3ᵉ.



L’encouragement, la reconnaissance et le dialogue entre enseignants, parents et élèves sont les clés d’un apprentissage motivant. La perte de motivation scolaire n’est pas une fatalité. Elle traduit souvent un malaise plus profond : manque de sens, de soutien ou de confiance. Redonner le goût d’apprendre, c’est redonner espoir aux jeunes. Et cela demande l’effort de toute famille, enseignants et société pour que l’école redevienne un lieu où apprendre rime avec plaisir et avenir.