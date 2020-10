Tchad : la nouvelle équipe de l'ONAMA prend ses fonctions

La nouvelle équipe dirigeante de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA) a été installée lundi à N'Djamena par l'inspecteur général du ministère de la Communication, Djibrine Mahamat Adam.



Dans son discours, le directeur général sortant de l'ONAMA, Boukar Sanda, a fait un bilan. Il a évoqué la réorganisation structurelle de l'institution en tant qu'établissement public à caractère administratif avec une vision commerciale, la desserte de la radio et télévision de leurs groupes cibles et les programmes audiovisuels qui ont été rendus attrayant et digeste.



Le directeur général entrant Mahamat Borgou Hassan, a décliné ses priorités : l'amélioration et la diversification substancielle des offres de programmes audiovisuels ; la formation et le recyclage de tous les agents et leur adaptation aux exigences numériques ; et l'opérationnalisation de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières ;



Il a également cité comme défis : l'amélioration de la desserte de la radio et de la télévision sur tout le territoire national ; l'installation d'un système moderne de gestion des précieuses archives de la radio et de la télévision mais aussi et surtout leur numérisation ; le développement des productions locales et la prise en main rapide du nouveau siège de l'ONAMA.



L'inspecteur général du ministère de la Communication a donné des orientations à la nouvelle équipe de l'ONAMA pour la réussite de sa mission.



La nouvelle équipe a été nommée par décret n°2125 du 15 octobre 2020.