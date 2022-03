Tchad : la nouvelle équipe dirigeante de la NSTT installée

La nouvelle équipe dirigeante de la Nouvelle Société Textile du Tchad (NSTT) a été installée ce 16 mars 2022, par le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Tahir Mourwo Adam.



C’est au terme de la nomination de Toralta Aitorgagne, comme directeur général et de Madjastan Tougondjidé, comme directeur général adjoint. Présent à cette cérémonie, le président du Conseil d'administration, Ignabaye Claude Ignera, a indiqué que c'est plus de 32 milliards de FCFA qui ont été investis pour la réhabilitation de cette usine.



Cela étant, les cadres et les employés de cette industrie ne doivent faillir à leur mission qui est celle de produire des tissus « made in Chad », vendus à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du Tchad. Le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie a félicité et encouragé la nouvelle équipe dirigeante, et a précisé que la NSTT est une émanation des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence feu Maréchal Idriss Deby Itno, qui a voulu doter le Tchad de ce joyeux complexe textile, pour permettre au Tchad d’avoir son autonomie industrielle.



Pour lui, le ministère du Commerce et de l'Industrie attache du prix à la transparence et à la bonne gestion de cette usine. Le nouveau directeur de la Nouvelle Société Textile du Tchad a précisé que son objectif premier est de passer à terme, de 20% à la pleine capacité d'exploitation de l'usine. Et cela aura assurément des effets socioéconomiques.