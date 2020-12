Tchad : la nouvelle équipe du CNJT installée

"Nous demandons la participation de tous les jeunes à ce conseil car sans l'apport de tous, il n'y aura pas de résultats positifs. C'est pourquoi on dit que l'union fait la force. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un grand handicap pour le développement notre jeunesse. Ils constituent un cercle de la propagande des fausses informations et de la haine envers la jeunesse tchadienne. La jeunesse tchadienne utilise les réseaux sociaux à des fins inutiles", a déploré Abakar Dangaya. Il a exhorté la jeunesse à être ambitieuse et soucieuse de l'avenir.



Dans son intervention, la représentante de la coordinatrice du système des Nations Unies au Tchad a indiqué que sur les sept milliards d'habitants que compte le monde, les deux milliards sont des jeunes. Au Tchad, les jeunes représentent 73% de la population tchadienne, cela constitue une riche naturelle pour un développement durable du système des Nations Unies. "La jeunesse contribue efficacement et énormément à la croissance économique, sociale, politique et culturelle d'un pays, c'est le cas du Tchad", a-t-elle dit.



Clôturant la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a expliqué que sans l'union, il n'y aura pas de développement. Il a demandé au nouveau bureau d'être ouvert et de donner l'accès à tous pour participer activement à l'intérêt public, et orienter les jeunes pour un avenir meilleur.



La cérémonie a pris fin avec la remise d'attestations de reconnaissance aux membres du bureau sortant et au ministre de la Jeunesse par l'équipe sortante et entrante.