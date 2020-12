Tchad : la nouvelle gouverneure du Hadjer Lamis installée

Dans son discours bilan, la gouverneure sortante Dr. Haoua Outman Djamé a indiqué que malgré les efforts fournis, beaucoup reste à faire dans le domaine des conflits autour des puits, conflits fonciers, intercommunautaires, l'insuffisance de points d'eau, l'éducation des enfants, la protection de l'environnement et le recouvrement des recettes.



Pour finir, Dr. Haoua Outman Djamé a demandé aux différentes couches socioprofessionnelles de cohabiter avec le nouveau gouverneur pour l'accomplissement de sa mission.



Installant officiellement la nouvelle gouverneure de Hadjer-Lamis, le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama, a souligné que Amina Kodjiana, nommée par décret n° 2497 du 18 décembre 2020, est dotée d'une expérience professionnelle et est suffisamment lotie et avertie pour accomplir ses tâches.