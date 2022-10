Tchad : la nouvelle ministre de l'Industrie et du Commerce déterminée à relever les défis

La nouvelle ministre de l'Industrie et du Commerce, Wanledom Robertine, a été installée le 17 octobre dans ses fonctions. Dans son discours de circonstance, elle a appelé à un dévouement pour la transformation du Tchad.



« Nous devons le faire professionnellement, loyalement et avec plein de dévouement, pour la transformation de notre pays et pour son décollage socio-économique, gage du bien-être de la population », a affirmé Wanledom Robertine.



La ministre Wanledom Robertine estime que les secteurs de l'industrie et du commerce « constituent des domaines pleins de défis et d'enjeux ». « Des urgences sur lesquelles nous devons focaliser nos énergies et orienter nos ressources si nous voulons améliorer le secteur du commerce et de l'industrie », a-t-elle ajouté.



Wanledom Robertine se dit déterminée à parachever les œuvres et initiatives entreprises par son prédécesseur, Ali Djadda Kampard.