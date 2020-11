Tchad : la nouvelle société des textiles inaugurée à Sarh

Le chef de l'État a inauguré lundi la Nouvelle société des textiles du Tchad (NSTT) au quartier Bekou, à Sarh, en présence de plusieurs personnalités. Idriss Déby a effectué également une visite guidée des installations de l'usine ultra-moderne.



Le complexe industriel bâti sur une superficie de huit hectares comprend des machines qui ont été livrées d'Inde, de Belgique, d'Allemagne et de Suisse. Les employés ont bénéficié d'une formation pour l'utilisation des machines.



L'usine fonctionne avec du coton 100% tchadien. Elle peut filer le coton jusqu'à la confection du tissu et la couture. Plusieurs types de vêtements sont produits, notamment des blouses pour le personnel soignant, des tenues militaires, des chemises, boubous et tenues traditionnelles.



"Dans les années 70, une petite industrie fabriquait des pagnes mais s'est arrêtée dans les années 80 (...) Je vous assure que je suis émerveillé", déclare Idriss Déby.



La réalisation de la NSTT est le fruit de la coopération entre le Tchad et l'Inde sur financement d’Exim Bank grâce à un prêt. Le coût global de cette réalisation est de 15.735.347.395 F CFA.



La NSTT a une capacité de production de 12.000 mètres de tissus par jour, soit 360.000 mètres par mois. La réouverture de cette société boostera l’économie tchadienne, étant donné qu’elle alimentera le marché national en plus d’exporter le tissu tchadien à l’étranger.



L'ambassadeur de l'Inde au Tchad, Abhay Thakur, souligne que cette industrie est "une source d'inspiration pour d'autres possibilitésde coopération similaire".



Le complexe industriel est alimenté par des groupes électrogènes et une chaudière qui produit de la vapeur. Une centrale solaire viendra prochainement renforcer la production énergétique.



Environ 6.000 emplois directs devraient être créés tandis que 80% du personnel est tchadien.