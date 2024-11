Tchad : la participation des jeunes et des femmes aux élections locales au centre d’un débat à Pala

Les femmes et les jeunes constituent la majorité des électeurs au Tchad. Malheureusement, peu sont ceux qui participent à la vie politique du pays.



Pour inverser cette tendance, l’Association des femmes leaders pour l’accès aux droits et à l’équité du genre au Tchad, (AFLADEGT), en partenariat avec la Radio Soleil de Pala, sensibilise les jeunes et les femmes sur l’importance de leur participation aux élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre 2024.



L'activité se déroule à Pala, du 18 au 19 novembre 2024. Ce lundi, l'équipe a organisé deux cafés citoyens, respectueusement au lycée Joseph Brahim Seïd de Pala, et à l'école de formation sanitaire Hôtel Dieu/Fosa.



Cette initiative vise à encourager les jeunes à participer aux élections futures, afin de faire entendre leurs voix. Au lycée Joseph Brahim Seïd, les panelistes, Nendoumbayel Carine, chargée de projet de l’AFLADEGT et le consultant indépendant Djetarem Miyayo Agathange, les concepts élections, citoyenneté, droit et devoir, ont planché sur les fondements de la vie politique d'un pays. Ils se sont appuyés sur les problèmes dont fait face la province du Mayo Kebbi Ouest, notamment l'enlèvement des personnes contre rançon, le manque de routes, et le manque d'eau.



L'occasion pour eux d'inviter les jeunes à faire entendre leur voix, pour espérer au changement. A l'école de formation sanitaire Hôtel Dieu/Fosa, les panelistes ont invité les étudiants, à majorité jeunes, de ne pas se laisser emporter par des discours flatteurs pendant la campagne électorale qui arrive bientôt.



« Vous devez choisir un candidat de développement. Les relations parentales ou amicales ne comptent pas pour les élections », ont-ils fait savoir. Les étudiants ont posé plusieurs préoccupations telles que les mécanismes des recours en cas de trucage, les moyens de contester une élection, ainsi que les problèmes d'ordre social. Des questions qui ont eu des réponses pertinentes.



Ce café citoyen est financé par le Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines (CRASH), pour le renforcement de la démocratie au Tchad.