Tchad : la pastèque envahit la province du Ouaddaï, au détriment du mil

La pastèque envahit la province du Ouaddai ces dernières années. Tous les villages environnants ont cessé de cultiver le mil au profit de la pastèque, nous confit un agriculteur. Pour lui, le fait que les gens cultivent en masse la pastèque pour avoir de l'argent peut nous conduire à la famine si la population ne prend pas conscience.



Presque tous les marchés de la ville d'Abéché sont focalisés sur ce fruit. De l'avis de certaines personnes, si l'Etat parvient à implanter une usine de transformation de pastèques en jus, la population et le pays en seront bénéficiaires.



Le prix de ce fruit varie selon la taille, entre 200 Fcfa à 1000 Fcfa.



Grâce aux ouadis, la population laboure pendant et après la saison pluvieuse car le pastèque est permanente dans cette province. Certaines personnes cultivent dans leurs jardins, champs ou autours des maisons. Les cultures maraîchères font entrer de l'argent et aident à nourrir des familles entières.