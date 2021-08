Tchad : la pêche transfrontalière au centre d'une réflexion dans le Mayo Kebbi Est

La province du Mayo Kebbi Est abrite un atelier régional de réflexion sur les mécanismes de mise en œuvre des pratiques de pêche transfrontalières durable dans le sous bassin du Logone. Cet atelier est organisé du 03 au 5 août 2021 à Bongor par la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), avec l’appui financier de l’Union l’Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).



L’objectif phare de ces assises, est de faire un état des lieux de la gouvernance des activités de la pêche transfrontalière dans le sous bassin Logone. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le préfet du département de Mayo Boneye, représentant le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, devant des participants venus du Cameroun et de l’intérieur du Tchad. Pour le 1er commissaire auprès de la CBLT, cette rencontre est l’occasion pour poursuivre les réflexions déjà engagées sur les mécanismes de mise en œuvre des pratiques de pêche durable dans le bassin du Lac Tchad. Le sous bassin du Logone n’est en réalité que l’un des sites où ces discussions seront menées.



Pour le coordonnateur de l’UICN Cameroun, le projet Building River Dialogue and Governance, en abrégé BRIDGE dont le nom signifie « Bâtir le dialogue et la gouvernance autour des cours d’eau », travaille à améliorer la coopération entre les pays riverains en appliquant la diplomatie de l’eau à de multiples niveaux d’action. L’UICN, à travers ce projet régional BRIDGE, en collaboration avec la CBLT, entend faire la promotion de la diplomatie de l’eau et la coopération transfrontalière, la vulgarisation de la Charte de l’eau du bassin du Lac Tchad, identifie et vulgarise les bonnes pratiques de pêche, renforce les capacités et la présence des organisations de la société civile dans la gestion des ressources du Bassin du Lac Tchad.



Ahmat Hissein AWAN, préfet du département de Mayo Boneye, représentant le gouverneur, la vulgarisation des bonnes pratiques de pêche et la préservation des ressources halieutiques sont des enjeux majeurs pour les administrations, car la vie des millions de personnes en dépend, d’autant plus que cette ressource constitue l’un des principaux moyens de subsistance des populations du sous bassin.

Selon le préfet, les expériences de mise en œuvre des programmes et projets ont révélé qu’il est désormais urgent d’encadrer durablement les pratiques de pêche afin de préserver cette ressource pour les générations futures. Il se pose alors la nécessité d’aborder ce sujet suivant des approches multisectorielles de manière à définir des programmes intégrés en termes d’approche thématique.