Tchad : la plateforme "Tous pour la paix" en consultations avec les leaders religieux

Au cours des échanges à l’EEMET, le président de cette plateforme Dr. Delwa Kasiré Koumakoye Nouradine a signifié qu'elle est née d’une volonté d’aider le gouvernement tchadien dans sa politique sociale et du bon vivre entre les fils et filles du Tchad. Elle est ouverte à toute personne désirant œuvrer pour la paix au Tchad.



Le secrétaire général de la plateforme "Tous pour la paix au Tchad", Faycal Hissein Hassan, a quant lui rappelé que la plateforme a pris position pour la consolidation de la paix à travers différentes étapes depuis la transition actuelle du Tchad. Il a ajouté que sans les leaders religieux, la lutte pour la paix au Tchad sera vaine ; raison pour laquelle la plateforme est venue échanger avec l’EEMET.



Très ravi de la visite et de l'échange, le secrétaire général de l‘EEMET, pasteur Djimalngar Madjibaye, a salué l’initiative de la plateforme et a rassuré que l’EEMET est disponible pour les accompagner dans le processus de la paix et du dialogue national. Pour lui, le Tchad est à un moment fondamental de l'histoire et de la réfomation. Ainsi, la culture de la paix et du vivre-ensemble doivent être privilégiés.



Après les échanges avec l’EEMET, la délégation de la plateforme s’est rendue au CSAI pour une prise de contact. Au cours de cette visite, Faycal Hissein Hassan a livré le même message au CSAI.



Le CSAI a remercié la plateforme pour sa démarche et a promis de travailler en étroite collaboration pour l’intérêt de la nation.



La plateforme des forces vives entend rencontrer le Conseil épiscopal des évêques dans les jours à venir.