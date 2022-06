Tchad : la plateforme "Tous pour la paix" engage un échange avec Les Transformateurs

Dans la salle Nelson Mandela du siège des Transformateurs, Dr Succès Masra a déclaré que les Transformateurs ne sont pas contre toute sorte de dialogue ; mais ils exigent que tout dialogue soit sincère et bénéfique pour les tchadiens.



À ce titre, le président des Transformateurs a notifié que pour la consolidation de la paix et la réconciliation nationale au Tchad, il faudrait que « la justice soit la colonne vertébrale et la boussole du pays » pour un développement durable.



Les portes des Transformateurs sont toujours ouvertes en vue de consultations pour le devenir d’un Tchad nouveau et meilleur, a affirmé Dr. Succès Masra. La justice demeure toutefois un credo.