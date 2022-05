Tchad : la plateforme "Tous pour la paix" poursuit ses consultations avec les partis politiques

Une mission de la plateforme "Tous pour la paix" a rendu visite au regroupement des partis politiques "Sawa-Sawa" et au regroupement politique UNPT, dans le cadre de ses consultations pour la réussite de la transition et le dialogue national inclusif.



​Le président de la plate-forme, Nouradine Kassiré Coumakoye, a affirmé que les questions de l'unité nationale et du vivre-ensemble sont essentielles pour que le Tchad devienne une référence en matière de gouvernance dans la sous-région.



Pour sa part, le coordonnateur du regroupement "Sawa-Sawa", Mahamat Nour, s'est félicité de cette prise de contact de la plateforme "Tous pour la paix".



La plateforme entend poursuivre ses consultations avec l'ensemble des partis politiques du Tchad.