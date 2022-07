Tchad : la plateforme des 212 associations dénonce une ingérence des États-Unis

​Le coordonnateur de la plateforme des 212 associations, Mahamat Nour Haggar, a réagi ce 3 juillet à la déclaration de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Ellen Thorburn.



"Nous sommes un État souverain et libre pour le choix que nous voudrions porter sur notre candidat pour la conduite de la destinée de notre pays", affirme Mahamat Nour Haggar.



Il estime que tout tchadien a le droit et le devoir d'exercer dans son pays s'il répond aux critères demandés, ajoutant qu'aucune loi ne peut l'interdire.



La plateforme des 212 associations rappelle que la mission de la représentation diplomatique est de défendre la politique et les intérêts de son pays.



"Le paroxysme a atteint son seuil lorsque des représentants parviennent à s'ingérer dans les affaires propres aux tchadiens", souligne Mahamat Nour Haggar.