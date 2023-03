Tchad : la plateforme des 212 associations encourage le vivre ensemble au Lac

Une marche de soutien au Conseil national de transition, et une journée de sensibilisation pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale, ont été organisées par la plate-forme des 212 associations, le 7 mars 2023 à Kouloudia, une localité située dans la province du Lac Tchad.



La cérémonie a vu la présence des autorités locales, notamment le chef de canton du département. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de la plate-forme, Youssouf Doungous, a salué la participation massive de la population à cette mobilisation, qu'il a considérée comme modeste, mais pleine de sens.



Il a déploré les événements douloureux récents dans la zone, qui ont entraîné la perte de vies humaines. Selon lui, si les forces de défense et de sécurité n'avaient pas été vigilantes, l'hémorragie aurait été bien plus importante. Il a invité les organisations sœurs à se joindre aux autorités pour les aider à maintenir l'unité et à garantir la paix.

En cette semaine dédiée à la femme, Youssouf Doungous n'a pas manqué de rendre hommage aux femmes, en particulier, celles de Kouloudia, qui se sacrifient jour et nuit pour leur famille.



Le coordonnateur de la plate-forme, Mahamat Nour Abdraman Ali Haggar, a souligné l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Cet accueil, a-t-il dit, montre la saveur de la paix, de la coexistence pacifique et du vivre ensemble, sur le visage des habitants, qui ont été longtemps exposés à des actes de violence. Pour lui, la coexistence pacifique et le vivre ensemble sont des impératifs inévitables pour tous les Tchadiens.



Dans cette région lacustre considérée comme une zone de turbulence, la conjugaison des efforts de tous, pour mettre fin à la barbarie des groupes terroristes est d'une importance capitale.



La paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, ont besoin des sacrifices et surtout, du soutien en matière d'action publique, a-t-il précisé. Le Lac Tchad, comme tout le monde le sait, est une zone de développement socio-économique, non seulement en raison de ses polders propices à l'agriculture, mais aussi de son potentiel en matière de pêche.



En raison de toutes ces ressources, le numéro un de la plate-forme des 212 associations, a lancé un appel aux différents acteurs socio-économiques travaillant dans le bassin du Lac Tchad (État, ONG, partenaires), pour continuer à investir afin de faire de cette zone un vrai grenier d'Afrique.



C'est également l'une des raisons de leur présence parmi les habitants de la région, a-t-il ajouté. La cérémonie s'est achevée par la mise en place d'un nouveau bureau de la sous-coordination de Kouloudia.