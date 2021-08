Tchad : la plateforme des 212 associations sillonne le pays pour prôner le vivre ensemble

La plateforme des 212 associations pour le soutien au CMT a organisé un meeting de sensibilisation pour la cohésion nationale ce 21 août dans la localité de Yarwa Bakta, située dans le canton de Ma Ayich.



Le meeting avait pour objectif d’échanger avec les populations sur la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble.



Ouvrant la cérémonie, le président du comité d’organisation Abakar Moustapha, a affirmé que : "la sous-préfecture de Mayich vit dans la paix, veut la paix et soutien le CMT pour une paix". Il a appelé tout le peuple tchadien ainsi que les cultivateurs et éleveurs à conjuguer leurs efforts pour la cohésion sociale.



Le coordonnateur de la plateforme des 212 associations, Mahamat Nour Haggar, a expliqué que : "la méthode du CMT est de réaliser le rêve des tchadiens et non de faire des discours très politiques, pleins de mensonges. Les réalisations sont là, les travaux en cours, l'amélioration du service d'électricité, l'amélioration des travaux de la commune et bien d'autres en témoignent de la volonté du CMT de développer ce pays de Toumaï qui nous a vu naître. Peu de discours, plus de réalisation. C'est du développement qui s’annonce".