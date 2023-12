Tchad : la plateforme du MPS du Moyen-Chari appelle à voter pour le Oui

La plateforme des militantes et militants du MPS pour la bonne gouvernance de la politique dans la province du Moyen-Chari appelle la population à voter pour le Oui, le 17 décembre prochain.



Son coordonnateur, Balyamal Banssitan, ex-député de la province rappelle que la plateforme s’organise en sein pour mieux affronter les hostilités et les divergences de ceux qui ne partagent pas la vision du « Oui ».



Cette plateforme a vu le jour le 18 juillet 2021, à la suite de l’injustice, des abus d’autorité, des intimidations et le culte de personnalité au sein de l’instance dirigeante du MPS dans la province du Moyen-Chari, entrainant la démotivation et le mécontentement au sein des militants.



La plateforme s’engage aux côtés de la Coalition pour le Oui qui va prôner l’égalité pour tous, la justice sociale, le pardon, la tolérance, la laïcité, la bonne gouvernance et le vivre ensemble, tel que décrit avec insistance dans le nouveau projet de Constitution.



Il appelle ses camarades militants à saisir cette opportunité afin de soutenir le mot d’ordre du « Oui » pour préserver l’unité des filles et fils du Tchad face à une fragilisation du pays et sortir du cycle récurent des conflits pour se tourner vers la paix et la prospérité, à travers la refondation de l’Etat.



Le président de la Coalition provinciale, Romadoumngar Félix Nialbé, par ailleurs président national de l’URD, dit que voter le Oui le 17 décembre 2023 n’est pas mauvais, et non plus criminel comme disent les autres.



C’est une forme de l’Etat la mieux indiquée et adapter pour le Tchad. Il va passer pleinement le pouvoir aux collectivités territoriales. C’est l’étape vers l’Etat fédéral avec cette forme de l’Etat unitaire fortement décentralisé. Même si les autres vendent les faiblesses de l’Etat unitaire passé, c’est un groupuscule d’individus qui ne connaissent pas encore le danger de l’Etat fédéral, et moins encore pour le Tchad.



S’agissant du MPS divisé, Romadoumngar Félix Nialbé, dit qu’il n’est pas de sa responsabilité et souhaite que le MPS soit uni. Il appelle tout le monde à voter le Oui pour la paix et le bonheur des enfants du Tchad.