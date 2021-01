Tchad : la plateforme syndicale décide de poursuivre sa grève et annonce des actions

Le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, Barkha Michel, a annoncé samedi que suite à une rencontre élargie aux premiers responsables des syndicats affiliés et après évaluation de la grève lancée le 11 janvier 2021, il est décidé de la poursuite de la grève sur toute l'étendue du territoire national avec le strict respect du service minimum dans les hôpitaux, jusqu'à satisfaction totale.



La plateforme annonce l'organisation dans un avenir proche d'actions sur tout le territoire (sit-in, tintammarres, villes mortes et marches).



La plateforme interpelle les responsables des établissements privés de cesser leurs activités. "Nous avons besoin de l'éducation et de la santé pour tous les tchadiens", indique Barka Michel qui appelle la population à être compréhensive et à apporter son soutien.



La plateforme déplore le non respect des engagements par le gouvernement. Elle revendique notamment la levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements et le paiement des frais de transport de 2017 à 2019.