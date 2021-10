Tchad : la plomberie, un secteur avec de la demande mais négligé par les jeunes

"Le travail de plomberie a besoin de temps et de patience avant de réussir à faire une installation. Il est important de faire une étude approfondie pour mesurer l'ampleur de son travail", explique Mahamat Youssouf Gadoura qui a plein d'ambitions dans la tête.



Selon ce jeune plombier, il est parfois difficile d'acquérir certaines pièces, en plus de la rareté de certains produits.



Il appelle les jeunes à se rapprocher du domaine de la plomberie afin de renforcer le secteur et le professionnaliser davantage. À l'endroit du gouvernement, Mahamat Youssouf Gadoura exhorte à former plus de jeunes car "le Tchad est quasiment vierge".