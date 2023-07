En bref. Suite à un appel lancé par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Ouaddaï (CSAIO) et le maire de la ville d'Abéché, la population s'est mobilisée pour participer à des prières et à la distribution de bouillies aux enfants en guise d’aumône. En réponse à cet élan de foi et de solidarité, la pluie tant attendue s'est abattue discrètement et paisiblement sur la ville d'Abéché dans la nuit du vendredi.