Tchad : la police a retrouvé le véhicule utilisé pour l'assassinat de Mahamat Ali Dari

La Police nationale a présenté mardi à la Télévision nationale, l'auteur présumé de l'assassinat du jeune Mahamat Ali Dari Sougui le 11 juillet 2021 sur l'avenue Maldoum Bada Abbas à N'Djamena. Le véhicule Toyota Hilux à vitres fumées et sans plaque d'immatriculation, ayant servi à l'assassinat, a été également saisi et présenté.



​L'auteur présumé -dont le visage a été flouté- porte des vêtements militaires.



"Malgré les efforts déployés par les autorités pour juguler l'insécurité, certains individus mal intentionnés et se prétendant être au dessus de la loi tentent de défier l'autorité de l'État en commettant des actes ignobles", a déclaré le commissaire divisionnaire de police Paul Manga, porte-parole de la police nationale.



"Alertées, les forces de l'ordre ont immédiatement mené des investigations ayant permis de mettre la main sur le présumé auteur de cet acte barbare et lâche, ainsi que le véhicule incriminé", a-t-il précisé.



L'individu sera déféré à la justice tandis qu'une enquête est en cours pour rechercher d'éventuels complices.



La Police "remercie la population pour sa franche collaboration et l'exhorte à faire davantage pour dénoncer les comportements suspects". Elle félicite également les forces de l'ordre pour leur professionnalisme.



Le commissaire Paul Manga demande à la population de "ne pas se fier aux informations erronées véhiculées sur les réseaux sociaux". Il met en garde les "adeptes de campagnes de dénigrements qui jugent et critiquent la sécurité nationale selon leurs humeurs".