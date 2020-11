TCHAD Tchad : la police arrête plusieurs présumés malfrats pour des délits et crimes

20 Novembre 2020



La Police nationale dispose d'un numéro vert 2121 qui est ouvert à tout moment en cas de situation suspecte, rappelle le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga.

N'Djamena - La Police nationale a annoncé jeudi l'arrestation de 14 présumés malfrats -une femme et 13 hommes- impliqués dans des délits et crimes. Ils ont été présentés au commissariat central par le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, en présence du directeur général de la Police nationale. Un 15ème individu a également été appréhendé mais se trouve à l'hôpital.



Des auteurs présumés de crimes et délits



Un premier groupe est constitué de trois personnes dont une femme. Il a été appréhendé par la police nationale pour homicide volontaire commis le 9 novembre 2020 au quartier Diguel Dinguessou. Ahmat Hissein Aguid qui prétend être marabout, sur instruction d'une femme Mme. Achta, a égorgé le petit Hamdan Ali âgé de 12 ans. Cette dernière a enlevé les yeux de l'enfant. Le corps a ensuite été mis dans un sac gardé jusqu'à la putréfaction et la découverte du corps.



Le deuxième groupe est constitué de quatre individus. Ils sont soupçonnés d'avoir assassiné le 15 novembre un agent de la Garde nationale et nomade du Tchad, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena.



Une autre personne âgée de 22 ans a tenté de braquer la banque BCC de la Rue de 40 à N'Djamena, à l'aide d'un talisman qui devait la rendre invisible. Elle a été cueillie à sa sortie de la banque.



Un groupe de deux personnes a agressé un homme le 7 novembre vers 21 heures au quartier Amriguebe. Les deux agresseurs ont tenté de déposséder la victime de ses biens et de l'étrangler. La police nationale a mené des enquêtes qui ont abouties à l'arrestation des présumés agresseurs le 18 novembre.



Un homme a profité d'un accident pour déposséder une victime de tous ses biens. Il a été arrêté par la police.



Un autre groupe de trois personnes est suspecté d'association de malfaiteurs. Il opère à N'Djamena en attaquant les motocyclistes avec des gourdins. Les motos sont ensuite emportées en province, au Guéra et dans la localité de Biltine. Deux motos ont été vendues en province et d'autres à N'Djamena.



Un dernier homme a été arrêté pour extorsion après avoir dérobé l'argent d'un citoyen devant l'agence BCC de la rue de 40. En voulant fuir, il a été blessé. "Cette personne est actuellement à l'hôpital pour les soins", souligne le commissaire Paul Manga.



Il appelle la population à une franche collaboration. "La Police a besoin de sa contribution pour débusquer tous les malfrats qui écument la société", indique le porte-parole de la Police nationale qui met en garde tous les brigands.

Indignation du Parquet



Le 9ème substitut du procureur de la République, Wambel Assoucia Ngueli, instruit les unités chargées des procédures judiciaires de procéder immédiatement à leur audition afin que les individus soient rapidement déférés au parquet et "reçoivent le sort qu'ils méritent suivant les actes qu'ils ont posé".



"Ce matin encore, la Police nationale nous présente des individus qui n'ont que pour seule activité de nuire, voler, tuer, assassiner, extorquer des fonds, mettre en entente leurs talents de nuisance pour porter atteinte aux biens et aux personnes", s'indigne Wambel Assoucia Ngueli. Il félicite la Police nationale pour son travail efficace.





