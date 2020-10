Tchad : la police encercle le siège des Transformateurs (Succes Masra)

Le président des Transformateurs Succes Masra a annoncé vendredi que la police encercle actuellement leur siège à N'Djamena, au même moment où se déroule une retransmission en direct d'un débriefing du parti.



L'Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR) a également informé ce vendredi que plus d’une dizaine de véhicules du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) lourdement armés encerclent le siège du parti, "en ce moment et pendant que s’y trouve le président Saleh Kebzabo et les membres du bureau exécutif".



Les précisions de l'UNDR



"Ils sont venus demander si on a l'autorisation. On leur a dit que non, on est dans le siège, on a l'habitude de se rencontrer (...) Après on a quitté, on a accompagné le président à son domicile, et puis on est en train de se disperser", explique Laring Baou, le secrétaire chargé de la communication du parti UNDR.



"On n'a pas eu de problème, seulement de l'intimidation", ajoute-t-il.



Le bureau exécutif de l'UNDR se réunit chaque vendredi après-midi au siège du parti.