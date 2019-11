Tchad : la police met en garde contre la multiplication des vols de véhicules

Le porte-parole de la police, commissaire Paul Manga a mis en garde vendredi contre la multiplication des vols de véhicules. Il a invite la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre la prolifération de l’insécurité.



14 présumés malfrats -dont trois hommes en treillis- ont été présentés ce matin par les force de l'ordre à la direction générale de la police nationale.



Parmi eux figurent trois voleurs de trois véhicules dont celui de la brasserie du Tchad, six individus pour association de malfaiteurs, quatre braqueurs armés ayant arraché trois motos et un militaire trafiquant de drogue intercepté avec 20 boules de drogues.



Les civils sont appelés à dénoncer aux forces de sécurité toute situation suspecte pour renforcer la sécurité.