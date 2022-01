Tchad : la police nationale présente son logo rénové

La police nationale a dévoilé ce dimanche sur Facebook son nouveau logo. Il sera visible dans tous les documents administratifs de la police nationale tchadienne et autres courriers y afférents.



Le logo est beaucoup plus imposant et coloré que le précédent, tout en conservant l'emblème de l'aigle. Il a été rendu public le 31 décembre lors de la diffusion d'un film documentaire sur les réalisations de la police nationale durant l'année 2021.



À peine dévoilé, le logo fait l'objet de débats sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, l'ordre des couleurs (Rouge, Jaune, Bleu) qui est renversé. Des internautes estiment également que le logo arbore les couleurs Bleu-Jaune-Rouge au lieu de Bleu-Or-Rouge conformément au drapeau national.



​La police précise que le logo servira comme photo de couverture et de profil de sa page Facebook officielle.



"L'œuvre humaine n'est jamais parfaite ", dit un adage populaire. La rectification doit donc être faite le plus tôt possible pour sauver l'honneur de la police nationale.