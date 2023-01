Tchad : la police nationale réceptionne un don d'équipements du Japon

Mahamat Chaïb Abakar, secrétaire général du ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, a remis officiellement la deuxième vague d'équipements et matériels à la DGPN, composée de 7 véhicules Hilux, 5 minibus de transport de personnel, 8 motos DT de marque japonaise, 5 radios (VHF digital transceiver for base), 10 radios VHF pour véhicule, 30 radios émetteurs et récepteurs, 50 miroirs pour l'inspection sous les véhicules, 2 onduleurs et 12 barricadeurs.



L'accord de don a été signé le 17 septembre 2021 avec une enveloppe de 1.336.735.000 Fcfa, dans le cadre de la lutte antiterroriste au Sahel. Une 3ème vague d'équipements et matériels est prévue.



La première vague d'équipements, réceptionnée le 25 mars 2022, était constituée de cinq drones de dernière génération et de deux systèmes de vidéo-caméras.