Tchad : la population d'Abougoudam sensibilisée sur le recensement électoral

Dans son discours, le président du Comité, Hamdane Abdoulaye Sakhaïroun, a déclaré que la ville d'Abougoudam est "parmi les villes les plus anciennes du Tchad et nécessite une sensibilisation pour que la population puisse connaitre l'utilité de la révision du fichier électoral en général, et soutenir le MPS dans le cadre du maintien de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale entre ses enfants en particulier".



"La paix n'a pas de prix, c'est pourquoi je tiens à vous dire que votre enrôlement massif au fichier électoral vous permettra de choisir lors de la prochaine élection présidentielle, législative et communale la personne de votre cœur à travers votre unique parti qui est le MPS", ajoute-t-il.



La cérémonie de sensibilisation a pris fin avec la remise d'une enveloppe de 2.000.000 Fcfa aux jeunes militants du département.