Tchad : la population de Mangalmé exprime ses doléances au gouverneur du Guéra

Au cours d'un meeting en présence de la population, le sous-préfet de Mangalmé, Matar Abdelmahamoud, a estimé que cette tournée du gouverneur marque un profond attachement à la paix et à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés.



Prenant la parole, le secrétaire général du département de Saraf, Borsota Toussaint Ambaye, a relevé que la tournée permet de toucher du doigt les réalités des différents sous-préfectures. Il a exprimé plusieurs doléances : la création de forages hydrauliques, le manque de nourriture, la sous-nutrition, l'extrême pauvreté qui touche plus de 90% de la population rurale, la vulnérabilité des ménages, l'insécurité et la nécessité de déployer des forces de défense et de sécurité, notamment des policiers armés afin de lancer une opération contre des jeunes civils fauteurs de troubles qui portent illégalement des turbans militaires dans la ville.



Borsota Toussaint Ambaye a demandé également un appui conséquent en enseignants pour une éducation de qualité, l'affectation de fonctionnaires, un appui en gardes forestiers pour protéger l'environnement, une implication pour régler la question de la dévolution successorale au sein de la chefferie cantonale Moubi Zarga et le redémarrage des chantiers de construction.



Le secrétaire général départemental a déploré le manque d'appareil de radiographie à l'hôpital de Mangalmé et la récurrence des litiges fonciers qui mettent à mal la cohabitation.