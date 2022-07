Tchad : la population du Kanem consultée pour le PND 2022-2026

Un atelier provincial de restitution des résultats de la mise en œuvre du PND 2017-2021 et de consultation des populations sur leurs aspirations pour le PND 2022-2026, s'est ouvert ce 6 juillet 2022 à Mao.



Pour le chef de mission, Moutaye Whoor Hamid, par ailleurs directeur de la planification provinciale au ministère de l'Économie, l'objectif de cet atelier est de présenter et d'informer les acteurs locaux de développement sur les ODD et l'agenda 2063, de restituer les résultats de la mise en œuvre du PND 2017-2021 et de consulter les populations sur l'élaboration du PND 2022-2026, au niveau provincial.



Ouvrant l'atelier, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a souligné dans son intervention que depuis 2015, le Tchad a inscrit sa dynamique de développement dans une prospective à long terme, à travers la vision 2030 « Le Tchad que nous voulons ».