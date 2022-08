Tchad : la population du Sila s'approprie les enjeux du dialogue national inclusif

Le chef de mission Mahamat Saleh Koyoma explique que tous les tchadiens sont concernés par cette campagne de sensibilisation. La population sera outillée pour mieux cerner l'importance du dialogue national inclusif.



Pour le préfet du département de Kimiti, Adoum Hassan Foudda, le dialogue national inclusif qui pointe à l'horizon doit être considéré comme un moment de communion national et chaque tchadien doit se sentir concerné.



Plusieurs activités seront menées dans le trois départements de la province du Sila auprès des organisations de la société civile.



La campagne de sensibilisation a pour but de contribuer à la participation effective des jeunes et femmes aux travaux du dialogue, ainsi que promouvoir une communication autour des activités de mobilisation de toutes les composantes de la société civile.