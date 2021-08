Tchad : la population se vaccine contre la Covid-19 au Mayo Kebbi Ouest

La vaccination a démarré ce samedi 7 août à Pala, chef-lieu de la province. Le gouverneur Hassan Saline est la première personne à se faire administrer la dose du vaccin face au public, suivi de ses collaborateurs.



Le représentant du délégué de la santé du Mayo Kebbi Ouest, Madjitoloum Nanguiom Serge, la province qui a enregistré son premier cas de Covid-19 le 6 septembre 2020 a comptabilisé à ce jour 164 cas dont 9 décès.



La porte d'entrée de la maladie est Léré, ville frontalière avec le Cameroun où deux conducteurs de motos taxis (clandomen) ont été testés positifs puis confinés à Poubamé. Avec les multiples cas enregistrés, les différents citoyens ont commencé à croire en l'existence de la maladie. Comme toute autre maladie virale, la Covid-19 n'a pas un traitement curatif adéquat mais la vaccination et la prévention contribuent à freiner la propagation de la pandémie.



Selon le gouverneur, la vaccination contre la Covid-19 qui est gratuite, a débuté dans plusieurs villes du Tchad. Avec une extension, la province du Mayo Kebbi Ouest en bénéficie.



Les cibles qui reçoivent les doses du vaccin Sinopharm sont les personnes âgées de 18 ans au plus. Cependant la priorité est accordée aux agents de santé à cause de leurs contacts avec les malades, et les personnes ayant des maladies chroniques telles que l'hypertension, l'insuffisance rénale ou encore le VIH-SIDA.



C'est l'hôpital provincial de Pala qui est le seul centre de vaccination pour le moment. D'autres seront créés dans les autres districts sanitaires de façon progressive. Pour l'instant, il n'y a que 600 doses de vaccin car la province n'a pas de structures pouvant stocker une importante quantité.