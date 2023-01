Tchad : la poussière de l'axe Adré-Abéché effraie les voyageurs

Lorsque les passagers quittent Abéché pour se rendre à Aldjineïna, ils se retrouvent confrontés à une poussière incroyable le long du chantier de l'entreprise qui est en plein travaux avec ses gros porteurs envahissant les chemins et les passagers commerçants en petite voiture.



Les commerçants locaux, qui doivent régulièrement se rendre à Adré, située à 175km d'Abéché, pour ramener leurs marchandises, se plaignent des embouteillages causés par les bennes et les voitures des transporteurs, en particulier celles qui transportent des sacs de sucre et qui roulent à grande vitesse. "Nous avons peur de se rendre à Adré pour ramener nos marchandises en raison des embouteillages causés par les bennes et les voitures des transporteurs, surtout ceux qui amènent des sacs de sucre", déclare Ahmat Abdelrasoul, un commerçant local.