Tchad : la pratique du sport pour réduire la tension, la goutte et le rhumatisme

L'association des vétérans pour la promotion du taekwondo a installé samedi son bureau provincial du Ouaddaï. Le nouveau bureau est présidé par Betel Djimadoum Olivier. Il est composé de 15 membres.



Aussitôt installé, le bureau provincial se fixe de nombreux défis et veut drainer la population de la province vers la pratique du sport en général, et du taekwondo en particulier, une activité physique aux multiples bienfaits.



"Le sport est un facteur important dans la santé physique et morale d'une population. Le taekwondo constitue un art martial et un sport relativement peu développé au Tchad et il conviendra de le promouvoir. Le taekwondo est un art martial apportant la santé au corps et à l'esprit des Hommes", selon le président de l'association Maître Mamadou Abdoul.



"Être vétéran d'une activité donnée n'est pas forcément être vieux ou vieillard mais plutôt avoir une expérience suffisante d'une activité donnée. On peut être vétéran dans le taekwondo à l'âge de 27, 30, 40 ou 50 ans par rapport à l'expérience acquise dans la pratique de taekwondo", ajoute le président de l'association créée le 2 juillet 2016.



L'association a une vocation purement sportive. Elle est apolitique et non confessionnel. Elle vise à promouvoir et vulgariser le taekwondo ; l'épanouissement de ses adhérents dans le domaine sportif, mental et spirituel ; et contribuer à la défense des intérêts moraux et matériels des pratiquants et sympathisants de taekwondo.



L'association entend collaborer étroitement avec la ligue de taekwondo du Ouaddaï et les autres organisations sportives reconnues par l'Etat. Elle devra sensibiliser la population d'Abéché à pratiquer le sport afin de "favoriser la santé physique, morale, et réduire le risque de tension, la goutte et le rhumatisme."