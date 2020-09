Tchad : la préparation du budget de l'État pour 2021 est lancée

Le chef de l'État Idriss Déby a signé le 14 septembre 2020 une lettre circulaire relative à la préparation du Budget général de l'État pour l'exercice 2021.



La note de 17 pages présente le contexte macroénomique, les objectifs du gouvernement, les orientations générales en matière de politiques budgétaires et les directives pour la préparation du Budget général de l'État devant guider l'élaboration du Projet de Loi de Finances 2021.



Le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2021 consacrera la fin du Plan national de développement (PND) 2017-2021. "Il doit permettre de parachever les actions phares de celui-ci et jeter les bases de la préparation du prochain plan", selon le président.



La politique budgétaire pour l'exercice 2021 devra "continuer d'amplifier la dynamique de la relance locale de notre économie tout en permettant de faire face aux multiples chocs auxquels notre pays est confronté", indique le chef de l'État.



L'économie nationale en 2021 continuera à évoluer dans un environnement qui serait marqué par la pandémie de la Covid-19 et les incertitudes qui planent sur l'ensemble des activités économiques mondiales, notamment sur l'évolution des cours des matières premières en général, et celui du pétrole en particulier.



L'économie nationale devrait connaître un rebond en 2021 contre une contraction en 2020. Le taux de croissance du PIB réel en 2021 serait de +5,2% contre -0,5% en 2020. Ces évolutions macroéconomiques en 2021 seraient à la fois dues aux activités dans le secteur pétrolier (+12,%) et hors pétrole (+ 4,9%).



Au niveau sectoriel, la croissance économique en 2021 serait imputable aux performances dans le secteur primaire qui croitrait de +4,7% sous l'effet des mesures gouvernementales en faveur de l'agriculture, de la bonne pluviométrie et du redressement du secteur cotonnier.