Tchad : la préservation du patrimoine au centre d'une formation pour les chefs traditionnels de la Nya

Le maire de la ville de Bébédjia, Maina Norbert, a ouvert ce 5 avril 2023, une session de formation à l'intention des chefs traditionnels du département de la Nya. Cette initiative est organisée par la plateforme des jeunes cadres du département.



Placée sous le thème central de la préservation du patrimoine, gage d'un développement socio-économique et culturel, cette formation intervient après la formation des groupements féminins sur l'entrepreneuriat en juin 2022.



Dans son discours d'ouverture, le maire de la ville de Bébédjia, Maina Norbert Doumsengar, a fait un état des lieux en abordant ce qui a inspiré la plateforme des jeunes cadres de la Nya, quant à l'organisation de cette formation.



Il a également évoqué les problèmes cruciaux de l'eau, de l'électricité, de l'éducation et de la santé, sans oublier les conflits qui sapent la bonne cohabitation pacifique entre les autochtones et les allogènes. Sur le thème central, le maire Maina Norbert Doumsengar a suggéré d'autres sous-thèmes, tout en rassurant les participants que le formateur possède les aptitudes requises.



Enfin, le premier magistrat de la ville de Bébédjia a exhorté les participants à être concentrés et assidus aux enseignements qui leur seront dispensés afin de relever les nombreux défis socio-économiques de la Nya. Les participants auront deux jours pour étudier et examiner les maux qui sapent le développement socio-économique et culturel de la Nya.