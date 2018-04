Tchad : la presse "face aux défis socio-économiques du développement et de la paix"

La première édition de la semaine de la presse et défis placée sous le thème : « la presse tchadienne face aux défis socio-économiques du développement et de la paix » s'est ouverte hier à N'Djamena.



La cérémonie a été présidée par la ministre des Postes et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Mme Madeleine Alingué, représentante du Chef de l’Etat.