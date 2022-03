Tchad : la presse privée hausse le ton face au mépris des autorités

Tout en prenant acte de l’exclusion totale et consommée de la presse privée aux assises du dialogue préliminaire entre les autorités tchadiennes de transition et les groupes rebelles à Doha, au Qatar, les organisations professionnelles, les directeurs des radios et de télévisions privées, les directeurs de publications, ainsi que les promoteurs des médias électroniques réuni à la Maison de Médias du Tchad, refusent d’être traités comme des médisants par des personnes tapis dans l’ombre.



Ils décident unanimement d’observer une journée sans presse ce samedi 19 mars 2022, sur toute l’étendue du territoire national, date à laquelle les activités du pré-dialogue devraient logiquement reprendre après quelques jours de suspension.



Les organisations professionnelles des médias privées appelle la presse dans son ensemble à fermer ses antennes et rédactions ce samedi 19 mars pour protester contre cette marginalisation dont elle est souvent victime à travers des lobbies savamment orchestré pour diviser les hommes des plumes, micros et caméras.



Une permanence en guise de recueillement sera organisée à la Maison des Médias du Tchad et le bilan sera fait à la fin de la journée. Si les hautes autorités de transition continuent de négliger la presse privée, d’autres actions d'envergure seront menées dans les jours à venir et le gouvernement tchadien sera tenu pour seul responsable de tous ce qui adviendra, conclut Kodmajingar ABBA André.