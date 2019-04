Tchad : la production de gaz "atteindra progressivement son rythme ordinaire"

Le directeur général de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier (ARSAT), Mahamat Hissein Hassan a annoncé ce jeudi 4 avril la reprise progressive de la production de gaz à la raffinerie de Djarmaya.



"L'autorité a le plaisir de porter à la connaissance de l'ensemble de ses partenaires, les marqueteurs de produits pétroliers, les distributeurs de produits pétroliers et les consommateurs que la révision de la raffinerie s'est déroulée dans des bonnes conditions et s'est terminée avant l'échéance", a expliqué Mahamat Hissein Hassan.



La production a repris depuis le 2 avril dernier et atteindra progressivement son rythme ordinaire de production jusqu'en début de semaine prochaine, assure l'ARSAT.



La reprise de la production intervient après plusieurs semaines de pénurie de gaz butane sur l'ensemble du territoire, et des files d'attente interminables devant les stations d'approvisionnement.