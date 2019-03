Tchad : la production de pétrole va être augmentée

Le président Directeur général de la China National Petroleum Corporation (CNPC) Afrique de l’Ouest, Wang Junren a été reçu en audience ce lundi par le chef de l'Etat, Idriss Déby. Au centre des échanges, le partenariat entre cette société et le Tchad.



La Chine est un partenaire fiable du Tchad et accompagne le pays dans ses efforts de développement, notamment industriel et énergétique.



La CNPC est un partenaire de longue date du Tchad. Cette société est connue à travers la raffinerie de Djarmaya et l’exploitions de puits pétroliers. La firme multinationale compte augmenter sa production en 2019.



"La coopération sino-tchadienne a connu un grand succès, surtout depuis l'année passée. Au cours de l'année 2018, nous avons fait une augmentation de la production annuelle d'un million de barils par rapport à l'année 2017. Nous avons aussi maintenu la stabilité de l'approvisionnement des produits raffinés. Nous avons contribué sur le plan des taxes avec presque 1,5 milliard de Francs CFA de revenus pour le Tchad. Cette année, nous allons aussi certainement procéder à une grande augmentation de la production pétrolière", a déclaré Wang Junren à la presse, à sa sortie d'audience.



L'entreprise n'a pas encore donné de précisions sur la quantité supplémentaire qui devrait être produite.



La CNPC est un exemple de la coopération mutuellement profitable prônée par la Chine.