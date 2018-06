Tchad : la profession judiciaire maintient sa grève

Les avocats, huissiers et notaires ont décidé lors d'une assemblée générale tenue ce mercredi au Palais de Justice de reconduire leur mouvement de grève pour une semaine. Les magistrats de leur côté maintiennent le mot d'ordre de grève sèche illimitée.



Le Syndicat des Magistrats du Tchad et la profession judiciaire libérale ont exigé la destitution et la comparution en justice du gouverneur du Logone oriental, Adam Noki Charfadine et du commandant de légion de la gendarmerie, Ahmat Djamal Nimir. Ils sont accusés d'être les auteurs de la tentative d'assassinat de leur confrère, Manace, le 22 Mai à Doba dans les locaux du Palais de justice.



Le gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Noki Charfadine a été remercié aujourd'hui, a-t-on appris d'un décret du chef de l'Etat.



"Si le gouverneur n'est pas remis entre les mains de la justice, nous allons faire une marche judiciaire la semaine prochaine. Tous les jours, pendant la grève, nous, nous retrouvons de 10 à 12 heures au Palais de justice de N'Djamena", a déclaré à Alwihda Info le secrétaire général de l'Ordre des Avocats du Tchad, Emmanuel DJimadoum Koumtog. Selon lui, "si (les) revendications sont satisfaites, une assemblée générale sera convoquée pour lever le mot d'ordre de grève".



Selon une source, la mission d'inspection des services judiciaires effectuée à Doba aurait déjà transmis ce matin son rapport au ministre de la justice qui aurait à son tour saisi le président Idriss Déby. Ce rapport recommanderait la poursuite du gouverneur du Logone Oriental Adoum Nocky Charfadine pour rébellion et arrestation arbitraire, ainsi que du commandant de la légion de la gendarmerie de Doba, Ahmat Djamal Nimir pour extorsion de fonds et recel.