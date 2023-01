Tchad : la promotion culturelle s'impose à travers Top 10 Tchad

Top 10 Tchad a été créé en 2020 par deux jeunes Tchadiens, Rass Haggar Lefa et Chrisoss, étudiants dans une Université du Cameroun.



Avec pour objectif de faciliter le développement de la culture tchadienne dans toutes les catégories sur les réseaux sociaux et de soutenir la construction de l'industrie musicale tchadienne, ils se sont lancés dans la promotion culturelle.



Il s’agit d’une page Facebook qui s'est rapidement imposée dans le monde culturel et est devenue aujourd'hui une référence au Tchad grâce à un style de communication très apprécié par un large public et les artistes.



Ainsi donc, Top 10 Tchad propose un contenu divertissant, avec une visibilité favorable aux artistes. De cette manière, elle rapproche le grand public tchadien et les artistes dans une ambiance conviviale.



L'audience locale et son interaction sont au cœur de son ambiance. Elle inspire, motive et met en compétition positive le milieu artistique. Cette page, sans aucun soutien, s'engage pour toutes les activités culturelles (lucratives ou non) des musiciens, blogueurs et organisateurs d'événements, sans rien attendre en retour.



Aujourd'hui, elle occupe une place importante dans le show-business tchadien et reçoit les louanges du public, pour la promotion de jeunes talents. La page grandit et compte élargir ses projets, créer une maison de médias complète, former des promoteurs culturels et développer la culture tchadienne.



La page compte plus de 35 500 abonnés et son équipe est composée d'un administrateur, un modérateur et un annonceur, avec une présence en ligne intense. Les actions de Top 10 Tchad sont axées sur le slogan : "Faisons nos artistes".