Tchad : la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au centre des priorités du CAPE

N'Djamena - Le Centre d'appui pour la promotion de l'entrepreneuriat au Tchad (CAPE-TCHAD) a annoncé jeudi, au CEFOD, le lancement officiel des activités d'une campagne en faveur de la jeunesse.



CAPE-TCHAD se donne pour objectif de former des jeunes entrepreneurs, promouvoir la diversification des activités génératrices de revenus et favoriser l'accès des jeunes à l'emploi.



Selon le coordinateur national du Centre, Ali Adam Ibrahim, la campagne d'activités du Centre vise à renforcer les jeunes pour s'affranchir du chômage et de la pauvreté, tant en milieu rural qu'urbain.