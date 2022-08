Tchad : la promotion de la diversité culturelle, une priorité pour les autorités

La ministre a mentionné trois axes majeures : le renforcement de la sécurité et de la défense, l’organisation du dialogue national inclusif, la consolidation de la paix et le renforcement de la bonne gouvernance.



Ndogonna Mbakassé explique que les artistes, dans l’ensemble, jouent un rôle primordial dans le processus de renforcement de la sécurité, de la paix et de la bonne gouvernance, à travers leurs œuvres. Elle a demandé aux délégués de chaque province de présenter leurs difficultés et faire la situation de musée communautaire ou communal dans leur localité.



La question de la participation au dialogue national inclusif, les patrimoines culturels non exploités dans les provinces, la centralisation des artistes et les activités artistiques et culturelles dans la capitale ainsi que dans certaines provinces au détriment d'autres sont entre autres les questions posées par les délégués provinciaux à la ministre.



Dans la même optique, la ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité a échangé avec les 12 candidats pour l’élection du représentant du monde des arts, de la culture et des lettres à la HAMA. L'élection aura lieu demain, samedi 6 août 2022 à la Bibliothèque nationale.



Au total, 735 artistes électeurs, recensés sur la base de la carte de BUDRA, voteront demain pour leur représentant. Les 12 candidats sont issus de trois organisations : l’Union des organisations culturelles et artistiques du Tchad (UNOCAT), la Coordination nationale des artistes tchadiens (CONAT) et la Coordination des clubs des artistes tchadiens (CCAT).