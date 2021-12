Tchad : la protection de l'enfance au centre des préoccupations

La cheffe de la section communication de l'UNICEF, Donaig Le Du, a souligné que cette présentation est le fruit des activités réalisées en partenariat avec la HAMA dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes sur la charte d'éthique et de déontologie pour la protection des enfants dans les médias, le suivi média et l'élaboration des rapports analytiques mensuels sur le traitement des thèmes liés à l'enfance dans les médias au Tchad.



Pour elle, conformément à l'article 17 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la contribution des médias pour positionner le traitement des informations en lien avec les droits de l'enfant est particulièrement importante.



D'après le résultat trimestriel de 2021, 1861 articles ont été réalisés et diffusés dans les médias tchadiens sur l'enfance et 277 journalistes ont acquis des informations sur les questions des droits de l'enfant et la protection de son image dans les médias.



Pour le chef de département de la HAMA, M. Marcel, la Haute autorité à travers le travail de monitoring, met à la disposition de l'UNICEF des informations quantitatives et qualitatives faisant mention des droits des enfants et des interventions dans les médias sélectionnés.