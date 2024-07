Tchad : la province de la Tandjilé réceptionne des ambulances

Dans le cadre du renforcement des capacités des délégations provinciales du ministère de la Santé publique et de la Prévention du pays, le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Santé publique, a offert des ambulances aux structures sanitaires.



Pour le compte de la province de la Tandjilé, c’est le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi, qui a présidé la réception à Laï. Ce sont deux ambulances qui ont été remises dont une à l’hôpital Adventiste de Béré, et l’autre, au district sanitaires de Kelo.



Cette dotation, faut-il le rappeler, vient illustrer la réponse du gouvernement en moyen roulant. Car, dans le rapport annuel, la délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, a émis des besoins en moyens roulants.



Remettant officiellement les clés des véhicules, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces ambulances, pour le bien-être de tous.



En réceptionnant les clés, l’administrateur gestionnaire de la délégation provinciale de la Santé publique, Moregombaye Mbaimbedé Théophile, a rassuré qu’un mécanisme de suivi sera mis en place pour l’entretien de ces engins de sauvetage. Ceci pour permettre à ces véhicules d’être en bon état, même après le délai d’amortissement.