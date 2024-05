Tchad : la province de la Tandjilé se mobilise contre la poliomyélite et pour le déparasitage à Mebendazole

La réunion a été présidée par le secrétaire général de ladite province Abdoulaye Djouma en présence de l'équipe cadre du district de la Tandjilé, des différents responsables administratifs, des leaders religieux et traditionnels.



Les objectifs de la réunion étaient de sensibiliser les parties prenantes sur l'importance de la campagne nationale conjointe de supplémentation en vitamine A, du déparasitage à Mebendazole et de la vaccination contre la poliomyélite.



Au cours de la réunion, les participants ont été informés des avantages de la supplémentation en vitamine A, du déparasitage et de la vaccination contre la poliomyélite. Ils ont également été sensibilisés aux risques encourus par les enfants qui ne sont pas vaccinés ou supplémentés.



Les participants ont exprimé leur engagement à soutenir la campagne nationale conjointe. Ils ont également promis de mobiliser leurs communautés pour que tous les enfants soient supplémentés, déparasités et vaccinés.



La campagne nationale conjointe de supplémentation en vitamine A, du déparasitage à Mebendazole et de la vaccination contre la poliomyélite se déroulera du 20 au 24 mai 2024. Tous les enfants de 6 mois à 14 ans sont invités à participer à la campagne.



La réussite de cette campagne est essentielle pour protéger la santé des enfants tchadiens et pour leur permettre de vivre une vie saine et productive.