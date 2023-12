Tchad : la province du Guera commémore le 33ème anniversaire de la liberté et de la démocratie

Le Gouverneur de la province du Guera, Mht Togou Tchohimi, a présidé la cérémonie, qui a vu la participation d'autorités civiles, militaires et traditionnelles, ainsi que des administratifs, des associations, de la société civile et d'un grand nombre d'habitants de Mongo venus honorer l'occasion.



Le gouverneur a commencé le programme avec une inspection des troupes. Ensuite, il a déposé des gerbes de fleurs au monument aux morts. L'équipe de taekwondo an ensuite joué, ajoutant une touche sportive à la cérémonie.



Le défilé militaire a marqué la fin de l'événement, reflétant l'engagement constant du Tchad envers la liberté et la démocratie.