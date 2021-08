Tchad : la province du Ouaddaï réceptionne un don de 1000 table-bancs

Moussa Ben Alifa a indiqué que la remise de ces 1000 table-bancs démontre l'intérêt qu'accorde la Fondation au domaine éducatif et cadre avec la politique du gouvernement. Il a demandé au délégué de l'éducation de faire bon usage afin de repartir ces table-bancs à toutes les écoles.



Dans son intervention, la représentante du point focal de la Fondation dans le Ouaddaï, Aïcha Hidjab, a expliqué qu'ils ouvrent toujours dans le domaine du social et n'en sont pas à leur première action au Ouaddaï.



Le délégué provincial de la délégation de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye, a salué le geste de la Fondation. Il a rassuré que ce don sera distribué rationnellement dans tous les départements de la province et permettra de bien préparer la prochaine rentrée qui pointe à l'horizon.