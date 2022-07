Tchad : la province du Ouaddaï se mobilise pour la consolidation de la paix

La campagne est placée sous le haut patronage du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar. Promouvoir un environnement favorable au vivre ensemble afin de booster le développement du pays, c'est dans cette optique que s'inscrit cette grande mobilisation sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale.



La POSOC, en tant qu'organisation de la société civile, veut que les filles et fils du pays s'unissent. Les tchadiens ne doivent permettre en aucun cas, pour des intérêts égoïstes, à qui que ce soit, de mettre en péril la vie des paisibles citoyens et perturber le vivre ensemble. Le porte-parole Aboulkhassim Mahamat Hassan invite toutes les classes sociales à consentir davantage d'efforts pour faire de la cohabitation pacifique une réalité.



Le président du Conseil provincial des affaires Islamiques du Ouaddaï, cheikh Abdoulaye Issakha Mouhadjir, a salué l’initiative de la POSOC. Il a assuré de sa disponibilité à apporter sa contribution à la réussite de cette activité afin que la paix règne dans la province.



Dans son discours, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar a rappelé la nécessité de la consolidation de la paix. "Le Tchad a décidé de se réconcilier avec lui même et les tchadiens ne doivent pas constituer un obstacle", a-t-il dit.



Un sketch théâtral et une déclamation de poèmes sur la paix ont agrémenté le lancement de la campagne.